Results, scores from the PAM Relay

Port Arthur Titan Relays - 3/19/2021 Port Arthur, Texas Team Rankings - Through Event 34 Female Team Scores Place School Points =================================================================== 1 Mont Belvieu Barbers Hill MBBH 189 2 Dickinson DICK 153 3 Beaumont United BEAU 58 4 Humble HUMB 47 5 Nederland NEDE 46 6 Beaumont West Brook BEWB 38 7 Bridge City BRCI 31 8 Port Arthur Memorial PAME 30 9 Houston Sterling HOST 19 Male Team Scores Place School Points =================================================================== 1 Mont Belvieu Barbers Hill MBBH 177 2 Port Arthur Memorial PAME 134 3 Beaumont West Brook BEWB 104 4 Dickinson DICK 67 5 Humble HUMB 48 6 Beaumont United BEAU 31 7 Nederland NEDE 20 8 Houston Sterling HOST 18

Port Arthur Titan Relays - 3/19/2021 Port Arthur, Texas Results Girls 100 Meter Dash ========================================================================== Name Year School Finals H# Points ========================================================================== Finals 1 HALL, KE'ASIA Nederland 12.60 4 10 2 BROWN, ALAHNA Dickinson 12.69 3 8 3 JAMES, MAR'CAYLA Dickinson 12.77 3 6 4 MEREDITH, JACIE Mont Belvieu 12.78 4 4 5 GREEN, JA' KHALAN Beaumont Wes 12.89 1 2 6 ARTMORE, RA'IANNA Dickinson 12.92 3 1 7 MAXEY, DAJA Beaumont Uni 12.96 4 8 LEWIS, ALEXIA Port Arthur 13.13 4 9 MARTIN, PARIS Port Arthur 13.22 3 10 IGBINEWEKA, JAZMIN Houston Ster 13.25 4 11 LARKIN, AMARIS Bridge City 13.37 2 12 SMITH, KAYLEA Bridge City 13.52 4 13 BETHEA, SANIAH Port Arthur 13.56 3 14 EDWARDS, CHRISTINA Beaumont Wes 13.56 1 15 KELLY, RAEKALE Beaumont Wes 13.65 1 16 MORROW, TRINITY Humble 13.71 4 17 ST. JOHN, REBEKAH Mont Belvieu 13.77 3 18 FLYTHE, AMAYIA Houston Ster 14.00 3 19 JACKSON, OMAURIA Humble 14.12 4 20 ARREDONDO, TORI Mont Belvieu 14.31 2 21 CHAVEZ, NATILIE Bridge City 14.45 1 22 ROGERS, LAILA Nederland 14.53 2 23 BOURG, ELISE Nederland 14.69 2 24 GRAVES, HALLIE Humble 15.08 2 -- JONES, XIAORONG Port Arthur NT 3 Girls 200 Meter Dash ========================================================================== Name Year School Finals H# Points ========================================================================== 1 LEE, JADA Dickinson 26.13 4 10 2 JOHNSON, JOHNNECIA Humble 26.62 4 8 3 SCOTT, NIA Dickinson 26.78 3 6 4 HOWARD, BRIANNA Beaumont Uni 26.83 4 4 5 HALL, KE'ASIA Nederland 27.08 4 2 6 IGBINEWEKA, JAZMIN Houston Ster 27.38 4 1 7 TUCKER, FRE' DAIZA Mont Belvieu 27.88 3 8 YOUNG, NYLA Port Arthur 28.07 3 9 MORRIS, PRISCILLA Beaumont Uni 28.65 4 10 MORROW, TRINITY Humble 28.81 3 11 BOHANON, ANTOINEIA Port Arthur 28.91 1 12 BETHEA, SANIAH Port Arthur 28.99 3 13 LEBLANC, ANISTON Beaumont Wes 29.09 1 14 DILL, CAMERON Beaumont Uni 29.16 4 15 BUNDU, REBECCA Beaumont Wes 29.20 2 16 FLYTHE, AMAYIA Houston Ster 29.55 3 17 MCDUFF, CAILIN Mont Belvieu 29.63 3 18 GRAVES, HAZEL Humble 29.69 3 19 PHILLIPS, FALYN Beaumont Wes 29.70 2 20 CHAVEZ, NATILIE Bridge City 30.20 2 21 BOURG, ELISE Nederland 30.78 1 22 HANSEN, HEAVEN Mont Belvieu 30.80 2 23 GUILLORY, PEYTON Bridge City 30.86 1 24 PETREE, CHELSEA Bridge City 32.44 1 -- BAINES, LYDIA Dickinson NT 4 Girls 400 Meter Dash ========================================================================== Name Year School Finals H# Points ========================================================================== 1 CRUMP-WARNER, MAIA Dickinson 64.78 1 10 2 KENNEDY, AKAYMA Humble 65.22 2 8 3 MAXEY, DAJA Beaumont Uni 65.31 2 6 4 MATHIS, GRACE Mont Belvieu 66.03 2 4 5 BAINES, LYDIA Dickinson 66.93 1 2 6 JONES, XIAORONG Port Arthur 68.85 1 1 7 MCDUFF, CAILIN Mont Belvieu 70.42 2 8 TRENT, SHELBY Beaumont Wes 71.67 1 9 HOLMES, SALAYA Dickinson 71.87 2 10 ROGERS, RAMIAH Beaumont Wes 72.19 1 11 BUNDU, REBECCA Beaumont Wes 77.24 1 Girls 800 Meter Run ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 JOHNSON, MAKAYLA Mont Belvieu 2:34.00 10 2 LECOMPTE, CYNTHIA Mont Belvieu 2:37.86 8 3 MATHIS, GRACE Mont Belvieu 2:38.35 6 4 HOWELL, MACKENZIE Nederland 2:38.36 4 5 STANLY, ADDISON Dickinson 2:46.53 2 6 HOLMES, SALAYA Dickinson 2:48.00 1 -- DEMOSS, MAYA Beaumont Wes NT -- CRUMPTON, LACI Beaumont Wes NT -- DUDLEY, KEIARA Beaumont Uni NT -- HAYNES-VALLERY, TRENITY Beaumont Uni NT -- CHERRY, DEVYN Bridge City NT -- DOSCH, KAYLYN Bridge City NT -- GUILLORY, KAELYN Bridge City NT Girls 1600 Meter Run ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 JOHNSON, MAKAYLA Mont Belvieu 6:05.70 10 2 BROUSSARD, CLAIRE Nederland 6:06.33 8 3 HOWELL, MACKENZIE Nederland 6:06.95 6 4 STANLY, ADDISON Dickinson 6:17.38 4 5 NGUYEN, BAILEE Mont Belvieu 6:18.27 2 6 VASQUEZ, CHRISTINA Mont Belvieu 6:21.30 1 7 ARNOLD, THEA Dickinson 6:25.39 8 DEMOSS, MAYA Beaumont Wes 6:36.74 9 DARWIN, ISABELLA Nederland 6:37.86 10 CHERRY, DEVYN Bridge City 7:17.74 -- BRINSON, KAYLEE Bridge City NT -- SMITH, KARLEE Bridge City NT Girls 3200 Meter Run ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 KACZMAREK, JULIA Mont Belvieu 13:02.32 10 2 GALAVIZ, ALEXIS Mont Belvieu 13:13.79 8 3 REDMOND, ANGEL Beaumont Wes 13:21.07 6 4 NGUYEN, BAILEE Mont Belvieu 13:42.04 4 5 ARNOLD, THEA Dickinson 14:15.48 2 6 SMITH, KARLEE Bridge City 16:39.40 1 7 BRINSON, KAYLEE Bridge City 16:39.41 -- COCHRAN, VIVIAN Bridge City DNF Girls 100 Meter Hurdles ========================================================================== Name Year School Finals H# Points ========================================================================== 1 SMITH, DESTINY Dickinson 14.11 3 10 2 SHAW, MORIAH Mont Belvieu 15.97 3 8 3 LANE, ASHLYN Beaumont Wes 16.50 3 6 4 HINES, ESSENCE Dickinson 16.68 2 4 5 RUCH, ELIZA Mont Belvieu 17.19 3 2 6 DIXON, HANNAH Mont Belvieu 17.25 3 1 7 MALONE, ANGEL Humble 17.43 1 8 WHITE, ALAYSHIA Beaumont Uni 17.57 2 9 NOEL, MIRACLE Houston Ster 17.64 2 10 CARPENTER, CARYSS Bridge City 17.72 3 11 BOSTON, JAN Humble 17.91 1 12 FREEMAN, GRACELON Bridge City 17.93 1 13 GRAHAM, BRIONA Port Arthur 18.61 2 14 FREEMAN, NYLAH Port Arthur 19.47 1 15 MCCAULEY, BAILEY Bridge City 19.52 1 16 REDMOND, ANGEL Beaumont Wes 19.65 2 17 MARTIN, RAYVEN Port Arthur 19.69 1 Girls 300 Meter Hurdles ========================================================================== Name Year School Finals H# Points ========================================================================== 1 SMITH, DESTINY Dickinson 45.66 3 10 2 SHAW, MORIAH Mont Belvieu 48.47 3 8 3 DIXON, HANNAH Mont Belvieu 49.73 3 6 4 LANE, ASHLYN Beaumont Wes 50.98 3 4 5 RUCH, ELIZA Mont Belvieu 51.02 2 2 6 MALONE, ANGEL Humble 52.74 1 1 7 WHITE, ALAYSHIA Beaumont Uni 53.14 3 8 BOSTON, JAN Humble 53.40 1 9 GRAHAM, BRIONA Port Arthur 53.42 2 10 HINES, ESSENCE Dickinson 54.07 2 11 MARTIN, RAYVEN Port Arthur 55.17 1 12 REDMOND, ANGEL Beaumont Wes 56.39 2 13 FREEMAN, NYLAH Port Arthur 58.24 1 14 FREEMAN, GRACELON Bridge City 58.92 2 15 SILVERA, HOLLY Bridge City 58.97 1 16 MCCAULEY, BAILEY Bridge City 61.08 2 17 WASHBURN, GRACE Nederland 62.08 2 18 NOEL, MIRACLE Houston Ster 63.85 3 Girls 4x100 Meter Relay ======================================================================= School Finals Points ======================================================================= 1 Dickinson 49.32 20 1) ARTMORE, RA'IANNA 2) SCOTT, NIA 3) BROWN, ALAHNA 4) JAMES, MAR'CAYLA 2 Beaumont United 49.40 16 1) DILL, CAMERON 2) HOWARD, BRIANNA 3) MAXEY, DAJA 4) MORRIS, PRISCILLA 3 Humble 50.47 12 1) JOHNSON, JOHNNECIA 2) KENNEDY, AKAYMA 3) JACKSON, OMAURIA 4) MALONE, ANGEL 4 Port Arthur Memorial 50.87 8 1) MARTIN, PARIS 2) LEWIS, ALEXIA 3) SCOTT, A'NYRIAH 4) YOUNG, NYLA 5 Mont Belvieu Barbers Hill 51.00 4 1) ST. JOHN, REBEKAH 2) TUCKER, FRE' DAIZA 3) MARCONTELL, GRACE 4) MEREDITH, JACIE 6 Nederland 51.30 2 1) SLOTT, CAMRYN 2) LOUVIER, LANA 3) WHITEHEAD, AVA 4) HALL, KE'ASIA 7 Beaumont West Brook 51.67 1) EDWARDS, CHRISTINA 2) GREEN, JA' KHALAN 3) WHITE, BRIANNA 4) WEST, MAKAYLA 8 Bridge City 52.64 1) LARKIN, AMARIS 2) CARPENTER, CARYSS 3) LOUVIER, MORGAN 4) SMITH, KAYLEN Girls 4x200 Meter Relay ========================================================================== School Finals H# Points ========================================================================== 1 Dickinson 1:46.88 1 20 1) LEE, JADA 2) SCOTT, NIA 3) BROWN, ALAHNA 4) JAMES, MAR'CAYLA 2 Humble 1:47.70 1 16 1) CROSS, KRYSTAL 2) JACKSON, OMAURIA 3) JOHNSON, JOHNNECIA 4) KENNEDY, AKAYMA 3 Beaumont United 1:49.32 1 12 1) GRANT, FANTA 2) DILL, CAMERON 3) HOWARD, BRIANNA 4) MORRIS, PRISCILLA 4 Houston Sterling 1:49.71 2 8 1) SPENCER, PERSHINIYA 2) IGBINEWEKA, JAZMIN 3) NOEL, MIRACLE 4) MALDONADO-JACKSON, ALAZEA 5 Port Arthur Memorial 1:50.78 1 4 1) MARTIN, PARIS 2) LEWIS, ALEXIA 3) SCOTT, A'NYRIAH 4) YOUNG, NYLA 6 Beaumont West Brook 1:51.14 2 2 1) GREEN, JA' KHALAN 2) WHITE, BRIANNA 3) WEST, MAKAYLA 4) EDWARDS, CHRISTINA 7 Mont Belvieu Barbers Hill 1:53.07 2 1) HANSEN, HEAVEN 2) MARCONTELL, GRACE 3) ST. JOHN, REBEKAH 4) MEREDITH, JACIE 8 Nederland 1:55.14 1 1) SLOTT, CAMRYN 2) SMITH, KAMRYN 3) LOUVIER, LANA 4) DUNKLEBERGER, BRYLEE 9 Bridge City 2:01.50 2 1) SMITH, KAYLEN 2) GUILLORY, PEYTON 3) CHAVEZ, NATILIE 4) LOUVIER, MORGAN Girls 4x400 Meter Relay ======================================================================= School Finals Points ======================================================================= 1 Mont Belvieu Barbers Hill 4:17.37 20 1) MATHIS, GRACE 2) SHAW, MORIAH 3) LECOMPTE, CYNTHIA 4) TUCKER, FRE' DAIZA 2 Dickinson 4:18.54 16 1) CRUMP-WARNER, MAIA 2) SMITH, DESTINY 3) LEE, JADA 4) BAINES, LYDIA 3 Beaumont West Brook 4:35.29 12 1) LEBLANC, ANISTON 2) PHILLIPS, FALYN 3) LANE, ASHLYN 4) TRENT, SHELBY 4 Beaumont United 4:39.19 8 1) DUDLEY, KEIARA 2) HAYNES-VALLERY, TRENITY 3) STAVES-WHITE, AALIYAH 4) GRANT, FANTA 5 Nederland 4:42.58 4 1) SMITH, KAMRYN 2) LOUVIER, LANA 3) DUNKLEBERGER, BRYLEE 4) SHIPLEY, EVEI Girls High Jump ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 MAYFIELD, MEAGAN Mont Belvieu 5-07.00 10 2 GAYDEN, ALEXA Mont Belvieu J5-04.00 8 3 ANDRUS, KACI Mont Belvieu J5-04.00 6 4 CARPENTER, CARYSS Bridge City J5-02.00 4 5 GLOVER, CIARA Humble J5-02.00 2 6 MCZEAL, JERYNE Port Arthur J5-00.00 1 7 WHITEHEAD, AVA Nederland 4-10.00 7 DUNKLEBERGER, BRYLEE Nederland 4-10.00 9 BERRY, T'NIYA Humble 4-08.00 -- FREEMAN, GRACELON Bridge City NH -- SHIPLEY, EVEI Nederland NH -- CHERRY, DEVYN Bridge City NH -- CRUMP-WARNER, MAIA Dickinson NH -- MALDONADO-JACKSON, ALAZE Houston Ster NH -- HINES, ESSENCE Dickinson NH Girls Pole Vault ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 ANDRUS, KACI Mont Belvieu 10-06.00 10 2 LOUVIER, MORGAN Bridge City 8-06.00 8 3 CLARK, MARILYN Bridge City 8-00.00 6 -- MOORE, IZZY Bridge City NH -- RIVERA, YELI Mont Belvieu NH -- ARREDONDO, TORI Mont Belvieu NH Girls Long Jump ========================================================================== Name Year School Finals H# Points ========================================================================== 1 MARTIN, PARIS Port Arthur 16-11.00 1 10 2 GAYDEN, ALEXA Mont Belvieu 16-09.00 1 8 3 ARTMORE, RA'IANNA Dickinson 16-07.00 1 6 4 CARPENTER, CARYSS Bridge City 16-06.50 2 4 5 HALL, KE'ASIA Nederland 16-01.00 1 2 6 HOLMES, SALAYA Dickinson 16-00.75 1 1 7 MCZEAL, JERYNE Port Arthur 15-11.50 1 8 JOHNSON, JOHNNECIA Humble 15-07.50 1 9 RUCH, ELIZA Mont Belvieu 15-06.00 1 10 REDEAU, JUSTYCE Beaumont Uni 15-05.75 2 11 LEWIS, ALEXIA Port Arthur 15-03.75 2 12 FLYTHE, AMAYIA Houston Ster 15-03.25 1 13 BERRY, T'NIYA Humble 15-03.00 2 14 WHITE, BRIANNA Beaumont Wes 15-00.00 2 15 GLOVER, CIARA Humble 14-09.00 1 16 LECOMPTE, CYNTHIA Mont Belvieu 14-06.00 1 17 LOUVIER, MORGAN Bridge City 14-05.00 2 18 PHAM, ASHLEE Nederland 13-07.50 2 19 HAYNES-VALLERY, TRENITY Beaumont Uni 13-02.50 1 20 STAVES-WHITE, AALIYAH Beaumont Uni 13-00.00 2 20 CERVANTES, KRISTINE Bridge City 13-00.00 2 22 GREEN, JA' KHALAN Beaumont Wes 12-09.00 2 -- YOUNGBLOOD, GIANNE Houston Ster ND 2 -- ROGERS, RAMIAH Beaumont Wes ND 2 -- SMITH, DESTINY Houston Ster ND 2 Girls Triple Jump ========================================================================== Name Year School Finals H# Points ========================================================================== 1 MALDONADO-JACKSON, ALAZE Houston Ster 36-03.00 1 10 2 HALL, KE'ASIA Nederland 35-04.00 1 8 3 CARPENTER, CARYSS Bridge City 34-05.50 1 6 4 LECOMPTE, CYNTHIA Mont Belvieu 34-03.50 2 4 5 MCZEAL, JERYNE Port Arthur 34-03.00 2 2 6 MAYFIELD, MEAGAN Mont Belvieu 33-06.00 1 1 7 HOLMES, SALAYA Dickinson 33-01.50 1 8 NOEL, MIRACLE Houston Ster 32-07.00 1 9 LEWIS, JA' DEN Mont Belvieu 31-07.00 1 10 REDEAU, JUSTYCE Beaumont Uni 30-06.00 2 11 PHAM, ASHLEE Nederland 30-00.50 1 12 SILVERA, HOLLY Bridge City 29-10.00 2 13 ARTMORE, RA'IANNA Dickinson 28-07.50 2 -- MARTIN, PARIS Port Arthur ND 1 -- BOHANON, ANTOINEIA Port Arthur ND 1 -- EDWARDS, CHRISTINA Beaumont Wes ND 2 -- LANE, ASHLYN Beaumont Wes ND 2 -- REDMOND, ANGEL Beaumont Wes ND 2 -- LOUVIER, MORGAN Bridge City ND 2 Girls Shot Put ========================================================================== Name Year School Finals H# Points ========================================================================== 1 THOMAS, ALYSSA Mont Belvieu 39-08.00 2 10 2 RILEY, CAILYN Dickinson 35-07.00 2 8 3 OWENS, KYRA Beaumont Wes 34-10.00 2 6 4 PETER, KERIN Beaumont Uni 34-08.00 2 4 5 YOUNG, RACHEL Mont Belvieu 33-08.50 2 2 6 LARKIN, AMARIS Bridge City 33-07.00 1 1 7 GUILLORY, JA'KAILYN Beaumont Wes 33-03.50 1 8 ALFRED, AMAIA Mont Belvieu 32-11.00 2 9 FLAX, MAYA Port Arthur 32-10.00 2 10 AYLOR, TARA Bridge City 31-08.00 1 11 WRIGHT, KIMONE Beaumont Wes 31-05.00 2 12 NELSON, SYDNEY Nederland 31-02.50 1 13 GIBBS, KAMYIA Houston Ster 28-04.50 1 14 BURDEN, RYLEIGH Nederland 27-01.00 1 15 RATHER, KE'ANGELA Humble 26-11.00 2 16 THIBODEAUX, JAY'LAN Beaumont Wes x26-03.00 1 17 THORTON, RYLYNN Bridge City 25-04.00 1 18 WASHINGTON, BRINAE Houston Ster 22-01.00 1 -- DOYLE, JAVAN Beaumont Wes ND 1 Girls Discus Throw ========================================================================== Name Year School Finals H# Points ========================================================================== 1 THOMAS, ALYSSA Mont Belvieu 141-04 2 10 2 PETER, KERIN Beaumont Uni 109-04 2 8 3 RILEY, CAILYN Dickinson 106-03 2 6 4 FLAX, MAYA Port Arthur 99-00 2 4 5 CURRIER, RYLEE Mont Belvieu 97-07.50 2 2 6 PERRY, DAELYN Bridge City 96-01.50 1 1 7 GUILLORY, JA'KAILYN Beaumont Wes 91-07 2 8 WRIGHT, KIMONE Beaumont Wes 89-04.50 1 9 YOUNG, RACHEL Mont Belvieu 89-01 2 10 OWENS, KYRA Beaumont Wes 88-03 1 11 THIBODEAUX, JAY'LAN Beaumont Wes x87-00.50 1 12 AYLOR, TARA Bridge City 84-06 1 13 GRANT, FANTA Beaumont Uni 79-04 1 14 RATHER, KE'ANGELA Humble 78-04 2 15 THORTON, RYLYNN Bridge City 72-01 1 16 GIBBS, KAMYIA Houston Ster 68-08 1 -- NELSON, SYDNEY Nederland ND 2 -- WASHINGTON, BRINAE Houston Ster ND 1 -- BURDEN, RYLEIGH Nederland ND 1 Boys 100 Meter Dash ========================================================================== Name Year School Finals H# Points ========================================================================== 1 AUGUSTA, TYRENCE Port Arthur 11.05 3 10 2 MAZYCK, JOSH Nederland 11.25 3 8 3 SANDERS, JAHMER Port Arthur 11.33 3 6 4 COLEMAN, MYKELL Mont Belvieu 11.50 2 4 5 FREDRICK, TRAVIS Beaumont Wes 11.59 2 2 6 WILLIAMS, ELIJAH Port Arthur 11.62 3 1 7 WILLIAMS, CYLER Mont Belvieu 11.76 3 8 PAGAN, COEN Mont Belvieu 11.87 2 9 HARRIS, KOBLY Dickinson 11.88 2 10 VARGAS, MICHAEL Beaumont Wes 11.89 1 11 NIXON, KYLE Dickinson 12.09 2 12 MALBROUE, JEREMIAH Houston Ster 12.10 2 13 LIPSEY, MARLUM Humble 12.10 2 14 SMITH,III, TERRELL Beaumont Wes 12.12 3 15 WILLIAMS, A'VEON Beaumont Uni 12.27 1 16 LAWRENCE, DASTACY Houston Ster 12.31 2 17 COLLINS, JR., MICHAEL Beaumont Wes x12.57 1 18 BROOKS, JERMARLON Houston Ster 12.88 1 -- THIBODEAUM, D Beaumont Uni NT 1 Boys 200 Meter Dash ========================================================================== Name Year School Finals H# Points ========================================================================== 1 JOHNSON, MARQUIS Dickinson 22.58 3 10 2 GROGAN, CANDEN Mont Belvieu 22.79 3 8 3 MAZYCK, JOSH Nederland 22.87 1 6 4 BRADLEY, CLIFFORD Beaumont Wes 23.20 2 4 5 DEBLANC, JOSE'H Houston Ster 23.42 3 2 6 WILLIAMS, ELIJAH Port Arthur 23.46 3 1 7 HOCKLESS, MA'KHAL Beaumont Uni 23.64 2 8 COLLINS, JR., MICHAEL Beaumont Wes 23.87 2 9 WILLIAMS, CYLER Mont Belvieu 23.91 2 10 LIPSEY, MARLUM Humble 24.49 1 11 ANDERSON, BRYCE Beaumont Wes 24.62 3 11 NIXON, KYLE Dickinson 24.62 3 13 HARRIS, KOBLY Dickinson 24.63 3 14 WILLIAMS, A'VEON Beaumont Uni 24.63 1 15 JOHNSON, KAI Dickinson x25.08 2 16 LAWRENCE, DASTACY Houston Ster 25.52 2 17 ROSE, KENNETH Mont Belvieu 26.10 2 18 THIBODEAUM, D Beaumont Uni 26.35 1 19 PIERCEFIELD, JAVION Houston Ster 26.68 1 -- BOURGEOIS, STEVEN Nederland NT 2 -- MALBROUE, JEREMIAH Houston Ster NT 3 Boys 400 Meter Dash ========================================================================== Name Year School Finals H# Points ========================================================================== 1 DAVID, CALEB Beaumont Wes 52.57 3 10 2 LOPEZ, JACE Mont Belvieu 53.73 3 8 3 HERNDON, JOSIAH Mont Belvieu 54.18 3 6 4 HALL, BLAKE Beaumont Wes 55.57 3 4 5 SAVEAT, COLIN Beaumont Wes 56.12 3 2 6 ELLISON, JABARI Dickinson 56.70 2 1 7 RICHARDS, TREYVELEN Beaumont Uni 56.71 2 8 LAW, TREVON Houston Ster 57.16 2 9 HOWARD, GAVEN Nederland 57.24 2 10 FRY, COLLIN Mont Belvieu 57.68 3 11 BERRY, NATHANIEL Port Arthur 59.65 3 12 MOORE, JAYLON Beaumont Uni 60.15 1 13 WALKER, JAYLEN Houston Ster 63.08 2 14 EVANS, JACARI Nederland 64.63 1 Boys 800 Meter Run ========================================================================== Name Year School Finals H# Points ========================================================================== 1 CHATMAN, AYDEN Port Arthur 2:02.09 2 10 2 WILSON, CALEB Beaumont Wes 2:02.84 2 8 3 WILLIAMS, ANDREW Mont Belvieu 2:05.85 2 6 4 FERRIGNO, ZACH Mont Belvieu 2:06.97 2 4 5 OLIPHANT, CONNOR Beaumont Wes 2:11.27 2 2 6 MATA, ALEX Dickinson 2:15.84 1 1 7 JOHNSON, ASHTON Mont Belvieu 2:15.93 1 8 WILLIAMS, TOMMIE Beaumont Wes 2:17.05 1 9 RADILLO, PAULO Humble 2:17.11 1 10 ORELLANA-KNEEDLER, NICHO Humble 2:21.40 1 11 SMITH, MICHAEL Houston Ster 2:22.06 1 12 BERRY, NATHANIEL Port Arthur 2:27.37 2 13 MARTIN, JONATHAN Beaumont Uni 2:29.88 1 14 ROGERS, CHRISTIAN Houston Ster 2:33.45 1 15 MCDONALD, LEE Houston Ster 2:35.95 1 16 GREEN, GARRETT Houston Ster x2:42.02 1 -- RODRIGUEZ, ARNOLDO Dickinson NT 2 -- ZAPATA, JR Humble NT 2 Boys 1600 Meter Run ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 WILSON, CALEB Beaumont Wes 4:43.22 10 2 OLIPHANT, CONNOR Beaumont Wes 4:50.87 8 3 FERRIGNO, ZACH Mont Belvieu 4:50.91 6 4 SANTOS, LOGAN Dickinson 4:53.71 4 5 RODRIGUEZ, ARNOLDO Dickinson 4:59.25 2 6 VILLANUEVA, GABRIEL Mont Belvieu 5:03.10 1 7 SWANSON, TRACE Nederland 5:11.04 8 RADILLO, PAULO Humble 5:21.85 9 WAMPLER, CALEB Mont Belvieu 5:24.41 10 SLACK, BROCK Beaumont Wes 5:47.39 11 ORELLANA-KNEEDLER, NICHO Humble 5:47.47 12 GREEN, GARRETT Houston Ster 6:00.23 13 HUDSON, XZAVION Houston Ster 6:17.35 -- ZAPATA, JR Humble DNF Boys 3200 Meter Run ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 SANTOS, LOGAN Dickinson 10:24.76 10 2 MOSER, TANNER Mont Belvieu 10:31.44 8 3 GROOM, TYLER Mont Belvieu 10:55.05 6 4 VILLANUEVA, GABRIEL Mont Belvieu 11:04.57 4 5 SLACK, BRYANT Beaumont Wes 13:15.06 2 -- VARGAS, JUAN Beaumont Wes NT Boys 110 Meter Hurdles ========================================================================== Name Year School Finals H# Points ========================================================================== 1 MYRES, CARSON Mont Belvieu 16.66 2 10 2 RAYMOND, WILLIAM Mont Belvieu 17.07 2 8 3 THOMAS, RYAN Nederland 17.39 1 6 4 JAMES, HAYDEN Dickinson 17.74 1 4 5 HARPER, QUINTON Port Arthur 17.87 2 2 6 FORSYTHE, BRANDON Mont Belvieu 18.14 1 1 7 GRIFFIN, KAI Dickinson 18.89 2 Boys 300 Meter Hurdles ========================================================================== Name Year School Finals H# Points ========================================================================== 1 MYRES, CARSON Mont Belvieu 41.86 2 10 2 HARPER, QUINTON Port Arthur 43.78 2 8 3 RAYMOND, WILLIAM Mont Belvieu 44.08 1 6 4 FORSYTHE, BRANDON Mont Belvieu 44.54 2 4 5 GRIFFIN, KAI Dickinson 44.56 2 2 6 EDWARDS, MAURION Port Arthur 45.72 1 1 7 THOMAS, RYAN Nederland 45.82 1 8 JAMES, HAYDEN Dickinson 46.51 2 9 HARDLEIK, TYSON Dickinson 46.66 2 10 MARTIN, JONATHAN Beaumont Uni 47.57 1 Boys 4x100 Meter Relay ======================================================================= School Finals Points ======================================================================= 1 Port Arthur Memorial 43.02 20 1) SANDERS, JAHMER 2) AUGUSTA, TYRENCE 3) CHEVALIER, JELANI 4) DAVENPORT, DEVUAN 2 Beaumont West Brook 43.26 16 1) MOUTON, SHAWN 2) ANDERSON, BRYCE 3) SENEGAL, LEEDRICK 4) BRADLEY, CLIFFORD 3 Houston Sterling 43.73 12 1) DEBLANC, JOSE'H 2) TURNER, JASON 3) MOSLEY, VERNON 4) BROWN, ANTHONY 4 Beaumont United 44.44 8 1) HOCKLESS, MA'KHAL 2) THOMAS, BRADLEY 3) ZOLLOCOFER, SIR 4) WASHINGTON, DREMAR 5 Dickinson 44.49 4 1) JOHNSON, MARQUIS 2) GREEN, TRAVION 3) CROOMS, DERION 4) BIMAGE, RODNEY 6 Humble 44.52 2 1) MCKINNEY, MACEO 2) MCCRAY, TREVONN 3) MCCOUNT, ERIC 4) LIPSEY, MARLUM 7 Mont Belvieu Barbers Hill 44.53 1) WILLIAMS, CYLER 2) GROGAN, CANDEN 3) EUGENE, JAYLEN 4) PAGAN, COEN Boys 4x200 Meter Relay ======================================================================= School Finals Points ======================================================================= 1 Beaumont West Brook 1:30.31 20 1) ANDERSON, BRYCE 2) MOUTON, SHAWN 3) BRADLEY, CLIFFORD 4) SENEGAL, LEEDRICK 2 Port Arthur Memorial 1:30.55 16 1) DAVENPORT, DEVUAN 2) AUGUSTA, TYRENCE 3) SANDERS, JAHMER 4) CHEVALIER, JELANI 3 Humble 1:31.71 12 1) MCKINNEY, MACEO 2) HAY, LOGAN 3) MCCRAY, TREVONN 4) MCCOUNT, ERIC 4 Mont Belvieu Barbers Hill 1:33.42 8 1) EUGENE, JAYLEN 2) COLEMAN, MYKELL 3) PAGAN, COEN 4) GROGAN, CANDEN 5 Beaumont United 1:33.79 4 1) HOCKLESS, MA'KHAL 2) ZOLLOCOFER, SIR 3) THOMAS, BRADLEY 4) WASHINGTON, DREMAR 6 Houston Sterling 1:33.83 2 1) DEBLANC, JOSE'H 2) MYERS, JACOB 3) MOSLEY, VERNON 4) TURNER, JASON 7 Dickinson 1:34.77 1) JOHNSON, MARQUIS 2) GREEN, TRAVION 3) CROOMS, DERION 4) BIMAGE, RODNEY Boys 4x400 Meter Relay ======================================================================= School Finals Points ======================================================================= 1 Port Arthur Memorial 3:27.79 20 1) BROOKS, TONY 2) DAVENPORT, DEVUAN 3) CHEVALIER, JELANI 4) CHATMAN, AYDEN 2 Humble 3:31.30 16 1) MCCOUNT, ERIC 2) MCKINNEY, MACEO 3) MCCRAY, TREVONN 4) HAY, LOGAN 3 Mont Belvieu Barbers Hill 3:41.59 12 1) FRY, COLLIN 2) COLEMAN, MYKELL 3) LOPEZ, JACE 4) MYRES, CARSON 4 Beaumont United 3:51.00 8 1) MOORE, JAYLON 2) WILLIAMS, A'VEON 3) RICHARDS, TREYVELEN 4) MARTIN, JONATHAN -- Beaumont West Brook DQ 1) DAVID, CALEB 2) COLLINS, JR., MICHAEL 3) MOUTON, SHAWN 4) HALL, BLAKE Boys High Jump ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 JOHNSON, MARQUIS Dickinson 6-04.00 10 2 JONES, MALEEK Port Arthur J6-00.00 8 3 BENJAMIN, MASON Beaumont Wes J6-00.00 6 4 JOHNSON, CHASE Dickinson 5-10.00 4 5 CLAYTON, GAVIN Mont Belvieu 5-08.00 2 -- HERNDON, JOSIAH Mont Belvieu NH -- EDWARDS, MAURION Port Arthur NH -- HEFNER, CHARLES Nederland NH -- DENNIS, ANDRE Beaumont Wes NH -- SLACK, BROCK Beaumont Wes NH -- NEWMAN, KADEN Mont Belvieu NH -- WALKER, JAYLEN Houston Ster NH Boys Pole Vault ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 VARGAS, MICHAEL Beaumont Wes 10.00 10 2 MYRES, CARSON Mont Belvieu 8.00 8 -- HEIDENRICH, NOLAN Nederland NH -- DUGAS, ANDREW Nederland NH -- WHITE, GABRIEL Mont Belvieu NH -- CINTRON, DIEGO Mont Belvieu NH Boys Long Jump ========================================================================== Name Year School Finals H# Points ========================================================================== 1 COLEMAN, MYKELL Mont Belvieu 21-01.00 1 10 2 GROGAN, CANDEN Mont Belvieu 20-11.00 1 8 3 ZOLLOCOFER, SIR Beaumont Uni 20-08.50 2 6 4 HERNDON, JOSIAH Mont Belvieu 20-01.00 2 4 5 LIPSEY, MARLUM Humble 19-10.00 1 2 6 MARTIN, JONATHAN Beaumont Uni J19-09.00 2 1 7 SENEGAL, LEEDRICK Beaumont Wes J19-09.00 2 8 EDWARDS, MAURION Port Arthur 19-00.00 1 9 BIMAGE, RODNEY Dickinson 18-07.50 1 10 MOUTON, SHAWN Beaumont Wes 18-07.00 1 11 COOPER, JAHIEM Port Arthur 18-03.50 1 12 BRADLEY, CLIFFORD Beaumont Wes 17-00.50 2 13 GREEN, LANDON Houston Ster 15-04.00 2 -- SMITH-JACKSON, JACORI Beaumont Uni ND 2 -- LAWRENCE, DASTACY Houston Ster ND 1 -- CROOMS, DERION Dickinson ND 1 -- WALKER, JAYLEN Houston Ster ND 2 Boys Triple Jump ======================================================================= Name Year School Finals Points ======================================================================= 1 JONES, MALEEK Port Arthur 42-08.50 10 2 HERNDON, JOSIAH Mont Belvieu 42-03.00 8 3 JOHNSON, KAI Dickinson 41-09.50 6 4 MARTIN, JONATHAN Beaumont Uni 40-05.00 4 5 LAWRENCE, DASTACY Houston Ster J39-00.00 2 6 NEWMAN, KADEN Mont Belvieu J39-00.00 1 7 CROOMS, DERION Dickinson 37-05.00 8 GREEN, LANDON Houston Ster 32-00.00 -- SMITH-JACKSON, JACORI Beaumont Uni ND -- GROGAN, CANDEN Mont Belvieu ND Boys Shot Put ========================================================================== Name Year School Finals H# Points ========================================================================== 1 CAINE, TRE'VANTAE Port Arthur 59-06.00 2 10 2 DELOACH, JADEN Humble 51-08.50 2 8 3 BOONE, CANNON Dickinson 45-06.00 2 6 4 KING-BRADLEY, JOSH Mont Belvieu 44-05.50 2 4 5 SUGGS, RILEY Mont Belvieu 43-06.50 1 2 6 BOWIE, KADEN Port Arthur 43-00.00 2 1 7 CALDWELL, JAYTHAN Dickinson 41-03.50 1 8 WHEELER, JJ Humble 41-00.50 2 9 CHAMBERS, BRAXTON Beaumont Wes 41-00.00 1 10 HARDLEIK, GAGE Dickinson 38-06.00 2 10 HICKMAN, JAMAAL Houston Ster 38-06.00 2 12 NORMAN, CHRIS Houston Ster 38-01.00 1 13 BRADFORD, DEVIN Houston Ster 30-06.50 1 -- STEAMER, LAQUINCY Houston Ster ND 1 -- DRUMM, BRANDON Mont Belvieu ND 1 -- STERLING, AYDEN Nederland ND 1 Boys Discus Throw ========================================================================== Name Year School Finals H# Points ========================================================================== 1 CAINE, TRE'VANTAE Port Arthur 144-01 1 10 2 DELOACH, JADEN Humble 133-02 1 8 3 SCHWEINLE, MASON Mont Belvieu 129-04 1 6 4 ROJAS, DANIEL Mont Belvieu 118-04 2 4 5 HARDLEIK, GAGE Dickinson 117-02 1 2 6 BOONE, CANNON Dickinson 109-03 1 1 7 SUGGS, RILEY Mont Belvieu 108-08 1 8 BENNETT, RICHMOND Beaumont Wes 105-06 2 -- STERLING, AYDEN Nederland ND 2 -- LOPEZ, GABRIEL Nederland ND 1 -- STEAMER, LAQUINCY Houston Ster ND 2 -- NORMAN, CHRIS Houston Ster ND 2 -- WALTON, CAYMAN Beaumont Wes ND 2 -- GIBBS, KAMEL Houston Ster ND 1 -- WHEELER, JJ Humble ND 2 -- HICKMAN, JAMAAL Houston Ster ND 2